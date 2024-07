Tiago Ghidotti Ex-BBB e ator Kaysar Dadour diz ser ‘craque’ em ‘comer c*’

O ex-BBB e ator Kaysar Dadour , de 34 anos, virou assunto nas redes sociais. O motivo?

As revelações sobre a vida sexual que fez na última terça-feira (2), durante participação no programa “ Surubaum “, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso no YouTube.

Kaysar admitiu que é adepto do sexo anal e afirmou que tem experiência na prática. “Eu sou craque em pegar o c*. Sou a melhor pessoa que pode comer c*, entrega para mim, que nunca vai se arrepender”, iniciou ele, que fez parte do elenco da novela “Cara e Coragem” (2023).

Segundo o sírio naturalizado brasileiro, a experiência com a prática é em decorrência de seu país natal. Isso porque, de acordo com ele, na Síria, as mulheres não podem fazer sexo vaginal antes de casar e, por isso, optam pelo sexo anal.

“Tenho uma experiência de 10 anos comendo c*. Lá na minha terra a mulher tem que casar virgem, então ela não vai conseguir dar de frente, vai dar por trás. O c* apertadinho é bom”, acrescentou o ator.

Kaysar ainda contou que, durante o ato, gosta de “bater e apanhar”, além de expor que faz uso de “vibradores”. “Não sou ciumento, sou de boa. Eu gosto de sexo, porque acho uma arte. Gosto de usar vibradores, diferentes, gosto de bater e apanhar, pisar e ser pisado, mas não com qualquer mulher, tem que ter um segredo”, finalizou.

