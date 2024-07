Tiago Ghidotti Priscilla recebeu Pabllo Vittar em show e diferença de altura chama a atenção

Priscilla recebeu Pabllo Vittar em um show, na noite deste domingo (30), e a diferença de altura entre elas chamou a atenção. A cantora drag queen esteve na estreia da nova turnê da cantora, Priscilla – A Experiência , no Tokio Marine Hall , na Zona Sul de São Paulo, no dia 30 de junho.

A apresentação marca o início da turnê em apoio ao álbum Priscilla, que chegou às plataformas de música em 9 de maio, e traz a artista em seu novo momento. O espetáculo, com direção musical da cantora e Tiago Skiter, é um passo à frente em sua carreira, que conta com novos elementos no palco, além de figurinos exclusivos que ajudarão a introduzir o alterego Enyla.

“A turnê é uma extensão do álbum de estúdio. A ideia sempre foi construir um disco que fosse para o palco sem muita alteração. Sempre tive vontade de ter um projeto de estúdio que representasse a força, a energia, o nível de performance que eu tenho nos palcos, então ele foi pensado assim. Será também a oportunidade de trazer experiências imersivas e sensoriais, de várias formas, inclusive com os visuais. Os fãs vão conseguir experimentar as músicas de um jeito diferente, interativo”, conta Priscilla sobre a concepção da turnê e disco.

Ela ainda conta que o repertório do show é essencialmente formado pelo álbum recém-lançado, além de um momento especial para o disco Gente, de 2018, que conecta os dois projetos em uma só narrativa.

“Ainda dentro desse show acontecerá um tributo a uma outra obra minha, o Gente, muito amado pelos fãs. Teremos um momento com alguns medleys desse trabalho que foi tão importante para mim também. Criaremos essa conexão entre essas duas obras perto do fim do show que concluirá com uma energia única essa minha nova história.”

Foto: Andy Santana / Brazil News

O post Priscilla recebeu Pabllo Vittar em show e diferença de altura chama a atenção apareceu primeiro em EGOBrazil .