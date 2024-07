Tiago Ghidotti Kevi Jonny encanta público no São João da Bahia em Salvador

O cantor Kevi Jonny entregou uma performance espetacular no São João da Bahia, em Salvador, neste final de semana, conquistando o público com seu carisma e energia contagiante. O evento, que acontece no Parque de Exposições, já é uma tradição na capital baiana e teve um brilho especial com a apresentação de Kevi Jonny , que levou os fãs ao delírio.

Com um repertório recheado de sucessos, o cantor Kevi Jonny interpretou hits como “Se eu fosse um cantor”, “Veneno”, “Te Love”, “Lovezinho do Pai” e “Fica aqui”. Cada canção foi recebida com entusiasmo pelo público, que cantou junto e vibrou do início ao fim do show. A mistura de ritmos e letras emocionantes criou uma atmosfera de pura magia e alegria, típica das festas juninas do nordeste.

A noite foi marcada por momentos de grande interação entre Kevi Jonny e os espectadores. O cantor não apenas mostrou sua habilidade vocal, mas também sua capacidade de se conectar com a plateia, tornando a experiência ainda mais especial para todos os presentes.

O São João da Bahia, conhecido por sua diversidade cultural e pelo calor humano de seus participantes, foi palco de uma celebração inesquecível graças à performance de Kevi Jonny. A festa, que atrai milhares de pessoas todos os anos, mais uma vez demonstrou porque é um dos eventos mais aguardados do calendário festivo de Salvador.

Para aqueles que tiveram a sorte de assistir à apresentação, a noite ficará marcada na memória como um dos grandes momentos do São João de 2024. Kevi Jonny, com seu talento e paixão pela música, reafirmou seu lugar como um dos grandes nomes da atualidade.

Foto/Video: Divulgação – Karine

