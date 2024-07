Tiago Ghidotti Fiduma

Na última sexta-feira (28), a dupla sertaneja Fiduma & Jeca realizou uma apresentação memorável no palco do GAFFFF, o maior festival de cultura agro do mundo. Com uma performance contagiante e repleta de sucessos, os cantores conquistaram o público presente.

O GAFFFF é conhecido por reunir milhares de fãs da música sertaneja e admiradores da cultura agropecuária, sendo um dos eventos mais aguardados do ano. A dupla Fiduma & Jeca, com seu estilo irreverente e carismático, não decepcionou, entregando um show energético e cheio de interação com a plateia.

Durante a apresentação, Fiduma & Jeca tocaram alguns dos seus maiores hits, como “Anjo Chapadex”, “Alcoonteceu” e “Bagunçando as Avenidas”. Além das músicas conhecidas, a dupla também surpreendeu os fãs com novidades, deixando todos ansiosos pelos próximos lançamentos.

A energia do público foi um dos pontos altos da noite, com os fãs cantando junto e dançando durante todo o show. Fiduma, com seu chapéu característico, e Jeca, com seu jeito descontraído, mostraram mais uma vez porque são considerados uma das principais duplas sertanejas da atualidade.

O GAFFFF , além de proporcionar shows incríveis, também é um espaço de valorização da cultura agro, com exposições, feiras e atividades relacionadas ao universo rural. A presença de Fiduma & Jeca no festival reforça a conexão entre a música sertaneja e as tradições do campo, celebrando a essência e a identidade do Brasil.

Sobre Fiduma & Jeca

Fiduma & Jeca é uma dupla sertaneja formada por Pedro Oliveira e Marcelo Dadona , que se destacam pela irreverência e criatividade nas composições.

Com diversos álbuns lançados e milhões de visualizações nas plataformas de streaming, a dupla conquistou uma legião de fãs e se consolidou no cenário da música sertaneja.

