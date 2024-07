Duda Reis anuncia gravidez do primeiro filho com post emocionante Nesta terça-feira (02), Duda Reis encantou seus seguidores nas redes sociais ao anunciar que está grávida! Em uma publicação realizada no seu perfil oficial do Instagram, a influenciadora digital expressou sua alegria e ansiedade ao compartilhar a notícia com o público. O bebê é fruto do casamento da atriz com o cabeleireiro, Du Nunes. Os […]O post Duda Reis anuncia gravidez do primeiro filho com post emocionante apareceu primeiro em EGOBrazil.

