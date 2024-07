Tiago Ghidotti Djavan encerra Turá e dedica show às minorias em São Paulo

O segundo dia do Festival Turá , evento dedicado exclusivamente a atrações nacionais, transformou o Parque Ibirapuera, em São Paulo, em um verdadeiro centro de celebração da música brasileira neste domingo (30). O festival reuniu grandes artistas do cenário nacional, culminando em um encerramento memorável com a apresentação de Djavan , que dedicou seu show a todas as minorias.

O público, composto por milhares de fãs entusiasmados, desfrutou de uma programação diversificada e repleta de talento. Desde o início da tarde, a energia contagiante tomou conta do parque, com apresentações que passearam por diversos gêneros musicais, destacando a riqueza e a diversidade cultural do Brasil.

O ápice do festival foi marcado pelo show de Djavan, um dos maiores nomes da música brasileira. Com sua voz inconfundível e seu carisma, Djavan emocionou o público com sucessos que atravessam gerações. Em um momento de grande sensibilidade, o artista dedicou sua apresentação a todas as minorias, ressaltando a importância da inclusão e do respeito às diversidades.

O festival Turá, em sua essência, celebra a música brasileira em toda a sua pluralidade, e o encerramento com Djavan não poderia ter sido mais simbólico. A mensagem de união e solidariedade ecoou pelo Parque Ibirapuera, deixando uma marca profunda nos corações de todos os presentes.

A realização do Turá reafirma a força e a relevância da música nacional, proporcionando um espaço onde artistas e público se encontram em uma grande celebração cultural. O festival, sem dúvida, se consolida como um dos eventos mais importantes do calendário musical brasileiro, prometendo ainda mais surpresas e momentos inesquecíveis nas próximas edições.

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

