Anitta ostenta silhueta em look vazado e faz chover elogios

Anitta fez chover elogios nas redes sociais, nesta terça-feira (2), ao compartilhar alguns cliques da passagem dela por Ibiza, na Espanha, durante a turnê dela pela Europa. Entre as imagens, a cantora registrou um look ousado usado por ela nas altas temperaturas do verão europeu: um vestido de crochê com várias pedrarias. As imagens encantaram os fãs que não economizaram nos elogios à artista.

A peça de cor bege usada pela cantora em um dos dias da viagem tem uma parte mais fechada na região do busto e todo o resto transparente, com pedrarias brilhantes que dão o visual luxuoso do vestido. Para completar o look “verão”, a artista investiu em uma sandália de salto fino, com tiras no estilo gladiadora, colares dourados e uma bolsinha.

Nos comentários, fãs não economizaram nos elogios a ela: “Você está no auge da beleza! Mamãe do céu”, comentou uma fã. “Você fez acontecer, né? Tem que respeitar”, escreveu o outro. “Você está sempre tão bonita. Temos a honra de conhecer você. Bem-vinda, Anitta”, comentou uma admiradora internacional da artista.

