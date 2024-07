Tiago Ghidotti 24ª Parada do Orgulho LGBT de Campinas lota o centro da cidade

Neste domingo, 30 de junho de 2024, Campinas celebrou a 24ª edição da Parada do Orgulho LGBT , reunindo milhares de pessoas nas ruas do centro da cidade. O evento, coordenado pela Associação da Parada e Apoio LGBT, foi um marco de diversidade, inclusão e celebração da identidade LGBT.

A Associação da Parada e Apoio LGBT , uma fundação sem fins lucrativos, desempenhou um papel central na organização do evento, contando com a colaboração de diversos grupos LGBTs locais, ativistas, artistas e representantes da sociedade civil. Além disso, a parada recebeu apoio de parceiros, apoiadores e patrocinadores, reforçando o compromisso da comunidade com a causa LGBT .

A Parada percorreu as principais ruas do centro de Campinas, enchendo a cidade de cores, música e alegria. O evento não só promoveu a visibilidade e o respeito à diversidade sexual e de gênero, mas também serviu como um espaço de resistência e reivindicação por direitos iguais.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas apoiou institucionalmente a Parada do Orgulho LGBT, demonstrando o compromisso do poder público com a promoção da diversidade e inclusão. O apoio institucional é essencial para a realização de eventos como este, que fortalecem a luta contra a discriminação e promovem a igualdade.

Durante o evento, diversas personalidades e representantes da comunidade LGBT discursaram, destacando a importância da luta por direitos e a necessidade de políticas públicas inclusivas. Artistas performáticos e shows musicais também fizeram parte da programação, tornando a Parada um grande festival de cultura e resistência.

Foto: g1 e EPTV / Divulgação

