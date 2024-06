Tiago Ghidotti Ex-BBB Lucas Buda eterniza paixão com tatuagem em Parintins: “Me escolheu”

Neste sábado (29), Lucas Buda decidiu registrar seu amor pelo Boi Garantido de maneira definitiva: com uma tatuagem no braço. O ex-BBB 24 escolheu Parintins como cenário e confiou o trabalho ao artista Jeffersonz Negrão, compartilhando o resultado nas redes sociais.

Durante sua participação no reality, Lucas Buda revelou sua longa admiração pelo Festival de Parintins e pela rivalidade entre os bois Caprichoso e Garantido. Ele destacou sua preferência pelo Garantido , identificado pela cor vermelha e o coração na testa, mesmo antes de conhecer Isabelle Nogueira , cunhã-poranga do Boi Garantido que participou do BBB 24.

“O boi me escolheu e eu escolhi o boi”, escreveu Lucas Buda na legenda do vídeo onde mostra o processo para realizar a tatuagem.”Arrasou, Budinha!”, comentou Isabelle, vibrando com a nova tattoo do colega de reality.

O Festival de Parintins , que teve início na sexta-feira (28), atraiu uma constelação de celebridades a Manaus.

Além de Lucas Buda, ex-BBBs como Lucas Pazine, Giovanna Lima e Michel Nogueira enfrentaram uma jornada épica de 18 horas de barco até Parintins.

Entre os presentes também estão Viviane Araújo, Ana Clara Lima, Xamã e Thaynara OG.

