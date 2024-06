Virgínia Fonseca e Zé Felipe enfrentam ação judicial no TRT-GO por trabalhadores da nova mansão Virgínia Fonseca e Zé Felipe estão enfrentando uma ação judicial movida por um pedreiro e seu ajudante no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT-GO). A apresentadora do SBT e o cantor podem ser obrigados a pagar uma multa substancial, junto com a empresa responsável pela obra em sua nova mansão milionária. Os trabalhadores, que […]O post Virgínia Fonseca e Zé Felipe enfrentam ação judicial no TRT-GO por trabalhadores da nova mansão apareceu primeiro em EGOBrazil.

Virgínia Fonseca e Zé Felipe enfrentam ação judicial no TRT-GO por trabalhadores da nova mansão