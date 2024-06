Tiago Ghidotti Após 10 anos fora da Globo, Xuxa Meneghel é recontratada pela emissora

Dez anos após sua saída da Globo , Xuxa Meneghel está voltando à emissora onde trabalhou por quase trinta anos. Em uma reunião com o diretor-geral Amauri Soares , ficou decidido que ela apresentará um quadro sobre adoção de animais domésticos no programa “ Fantástico ”. Os detalhes ainda serão acertados pela equipe de jornalismo da Globo .

De acordo com informações do F5 , o objetivo do novo quadro é facilitar a adoção de animais, conectando pessoas interessadas em adotar com bichos que precisam de um lar. Ainda não há informações sobre a data de estreia.

Até o momento, a apresentadora Xuxa Meneghel e a Globo continuam em silêncio sobre o assunto.

Fotos: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News

