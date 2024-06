Sabrina Sato embarca para o Japão para gravação exclusiva do Fantástico Na noite desta quinta-feira (26), a apresentadora Sabrina Sato embarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino ao Japão. Sabrina viaja para gravar uma matéria exclusiva para o programa Fantástico, da TV Globo. Sempre carismática, a apresentadora atendeu aos fãs e à imprensa antes de partir. Em suas declarações, Sabrina Sato revelou que pretende aproveitar […]O post Sabrina Sato embarca para o Japão para gravação exclusiva do Fantástico apareceu primeiro em EGOBrazil.

