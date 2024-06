Cláudia Abreu prestigia show da filha mais velha em evento repleto de celebridades A atriz Cláudia Abreu, de 53 anos, e seu ex-marido, o cineasta José Henrique Fonseca, se reuniram para assistir ao show de sua filha mais velha, Maria Maud, de 23 anos, na noite de terça-feira (25) no Alba Gastrobar, localizado no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Cláudia e Fonseca se […]O post Cláudia Abreu prestigia show da filha mais velha em evento repleto de celebridades apareceu primeiro em EGOBrazil.

