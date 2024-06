Tiago Ghidotti Celso Portiolli publica vídeo de humor após Eliana confirmar sua nova emissora

Celso Portiolli , aos 57 anos, não perdeu tempo em reagir ao anúncio de sua ex-colega de emissora, Eliana , sobre sua mudança para a TV Globo . O apresentador do SBT surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo bem-humorado em sua conta do Instagram, minutos após Eliana confirmar oficialmente sua ida para o canal da família Marinho.

No vídeo, Portiolli imita a postagem de Eliana , simulando uma cena de despedida ao deixar sua casa para o trabalho. Descendo as escadas com um ar cômico, ele pega a chave do carro e o crachá do SBT , em uma paródia que arrancou elogios dos fãs. “O melhor apresentador que temos”, comentou um seguidor. Outro destacou a criatividade da equipe: “Bela sacada. Ele vai assumir um horário maior na programação de domingo”.

Enquanto isso, Eliana , em sua postagem original, anunciou sua contratação pela Globo com um vídeo descontraído, onde também simula sua saída para o trabalho, dizendo “Tchau, crianças!”. A apresentadora promete revelar mais detalhes sobre seus novos projetos durante uma entrevista exclusiva ao Fantástico .

Na legenda, Eliana mencionou sonhos e citou a música de fim de ano da emissora: “Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou”, sugerindo expectativas elevadas para sua nova jornada na Globo.

Este movimento de troca de emissoras entre Eliana e Celso Portiolli promete agitar o cenário televisivo, enquanto ambos se preparam para novos desafios em suas carreiras.

