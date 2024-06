Tiago Ghidotti Zé Felipe se pronuncia após retirada de música do Spotify: “Tudo está sendo resolvido”

Zé Felipe, aos 26 anos, viu seu mais recente lançamento, “ Desilusão (MTG)”, tornar-se o centro das atenções nas redes sociais após ser retirado do Spotify . A faixa, que conta com a colaboração de MC Jacaré e Loirinprod , utiliza um trecho do sucesso “Não Tente Me Impedir” da dupla Bruno & Marrone .

Na manhã desta quarta-feira (26), fãs perceberam que a música não estava mais disponível na plataforma de streaming de música. Diante da repercussão, Zé Felipe , também conhecido como marido de Virgínia Fonseca , decidiu se pronunciar sobre o ocorrido.

“Para quem está me perguntando por que a MTG ‘Desilusão’ saiu do Spotify , foi por causa de um email que não foi enviado para a editora da música, onde ela está registrada. Mas tudo já está sendo resolvido e, em breve, vocês vão poder escutar novamente no Spotify”, explicou o cantor em suas redes sociais.

A música foi lançada na última quinta-feira (20) e, em poucos dias, alcançou a 29ª posição na plataforma de streaming, demonstrando uma boa recepção entre os ouvintes. Procurada pela redação, a assessoria de imprensa do Spotify ainda não se manifestou sobre o incidente.

A expectativa é que a situação seja regularizada em breve, permitindo que os fãs de Zé Felipe possam desfrutar novamente de “ Desilusão (MTG)” no Spotify.

O post Zé Felipe se pronuncia após retirada de música do Spotify: “Tudo está sendo resolvido” apareceu primeiro em EGOBrazil .