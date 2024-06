Tiago Ghidotti Vidente Márcia Sensitiva fala sobre signos e viagens no Programa “Giro Aventureiros”

Na noite desta quarta-feira (26), o programa “ Giro Aventureiros ” recebeu a vidente Márcia Sensitiva , no programa ao lado dos apresentadores Vitor Vianna e F ranklin David . Neste episódios Márcia Sensitiva trouxe uma abordagem relacionando signos do zodíaco com viagens, um tema que cativou os telespectadores.

Conhecida por suas previsões precisas e orientações espirituais, Márcia Sensitiva explorou como cada signo pode influenciar as escolhas de destino, o estilo de viagem e até mesmo as experiências durante o percurso. A vidente destacou que cada signo tem características únicas que podem ser potencializadas durante viagens, promovendo autoconhecimento e crescimento pessoal.

Os apresentadores Vitor Vianna e Franklin David ficaram impressionados com as percepções de Márcia Sensitiva , participando ativamente das discussões e compartilhando suas próprias experiências de viagem. O programa, que já é conhecido por suas aventuras e descobertas, ganhou um toque especial com as análises astrológicas de Márcia Sensitiva , proporcionando uma nova perspectiva aos fãs de viagens.

Durante a conversa, Márcia Sensitiva , oferecendo conselhos personalizados baseados nos signos.

Foto: Divulgação

A interação dinâmica e a sabedoria compartilhada por Márcia Sensitiva tornaram a edição do programa inesquecível, deixando os espectadores ansiosos por futuras participações da vidente no “ Giro Aventureiros “.

Com sua abordagem única e cativante, Márcia Sensitiva demonstrou como a astrologia pode enriquecer as experiências de viagem, revelando que o alinhamento dos astros pode ser um guia valioso para quem busca novas aventuras e autoconhecimento.

Vídeo (Em Atualização)

