Gil Arantes lidera isolado corrida eleitoral em Barueri

Se eleição fosse hoje, ex-prefeito Gil Arantes ganharia no primeiro turno.

O pré-candidato a prefeito de Barueri Gil Arantes (União Brasil) tem 60,5% dos votos válidos entre os quatro nomes que já se apresentaram para as eleições deste ano. É o que aponta nova pesquisa eleitoral realizada entre os dias 20 e 25 de junho na cidade, pela Paraná Pesquisas, com 700 eleitores de Barueri.

Na pesquisa estimulada (quando o instituto apresenta ao eleitor os nomes) Gil aparece com 30 pontos percentuais à frente de seu principal adversário, Beto Piteri (PSB), que tem 30,2% dos votos válidos. Seguem Sabrina Nabuco (PSol) com 4,9%, e o vereador Fabião (MDB) com 4,4%.

Num segundo cenário de pesquisa estimulada apresentando apenas os dois primeiros nomes, Gil Arantes marca 65,3% dos votos válidos, contra 34,7% de Piteri.

Em ambos os cenários, se as eleições fossem hoje, o resultado daria a Gil a vitória já no primeiro turno na disputa pela Prefeitura de Barueri.

Gil Arantes já foi prefeito da cidade por três mandatos (1997/2000, 2001/2004 e 2013/2016), além de ter sido deputado estadual por duas vezes.

O levantamento da Paraná Pesquisas está registrada na Justiça Eleitoral sob o número TSE SP-01234/2024, tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 3,8%.

