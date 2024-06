Fafá de Belém cancela participação no Festival de Parintins devido a lesão no joelho Nesta quarta-feira (26), a cantora Fafá de Belém utilizou suas redes sociais para comunicar aos fãs sobre um acidente doméstico que resultou em uma lesão no joelho. De acordo com suas declarações, o incidente ocorreu devido a um descuido com um tapete familiar em sua casa, o que a levou a tropeçar e lesionar-se. “Fafá”, […]O post Fafá de Belém cancela participação no Festival de Parintins devido a lesão no joelho apareceu primeiro em EGOBrazil.

Home

Gente

Parceiros

EgoBrazil

Fafá de Belém cancela participação no Festival de Parintins devido a lesão no joelho