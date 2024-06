Fabiano Moraes Cantor Ricky Vallen anuncia shows em Natal, João Pessoa, Recife e Maceiaó no mês de julho

Com repertório baseado em clássicos da Música Popular Brasileira, adicionados com as novidades de seu próximo álbum, intitulado “Meu Ponto Cardeal”, o cantor Ricky Vallen anuncia turnê por quatro capitais do Nordeste, no próximo mês de julho.

Com o show “A Voz Mutante”, o cantor estará no dia 10 de julho, no Teatro Riachuelo, em Natal (RN); dia 11 de julho, no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa (PB); dia 12 de julho, no Teatro do Parque, em Recife (PE) e dia 13 de julho, no Teatro Deodoro, em Maceió (AL).

O espetáculo reúne canções de grandes compositores da música, como: “Atrás da Porta” (Chico Buarque/Francis Hime), “Um dia, um adeus” (Guilherme Arantes), “Sangrando” (Gonzaguinha) e “Você não me ensinou a te esquecer” (Fernando Mendes / Caetano Veloso). “Spending My Time” (Roxette), “I have Notihing” (Whitney Houston) e a clássica “Non, Je Ne Regrette Rien” (Édith Piaf) são alguns dos hits internacionais que Vallen incorpora ao seu espetáculo e que o público aguarda com ansiedade, mostrando toda versatilidade do intérprete.

Dentre as novidades do repertório autoral, “Nada demais” – que fez parte da trilha sonora da novela “Guerra dos Sexos” e sucessos da carreira de Vallen, como: “Sei lá”, “Vidro Fumê , “Pra ser Amor”, sucessos que marcam sua trajetória em trilhas sonoras de novelas da TV Globo e ainda apresenta a inédita ” Banho de Piscina”.

“É sempre bom estar junto ao público do Nordeste brasileiro. Gosto da energia do povo nordestino que sempre me recebeu com muito carinho. Estou aqui aguardando para esses encontros que já afirmo que serão especiais”, comemora o cantor Ricky Vallen.

O post Cantor Ricky Vallen anuncia shows em Natal, João Pessoa, Recife e Maceiaó no mês de julho apareceu primeiro em EGOBrazil .