Tiago Ghidotti Morre Ronald Antonucci, da dupla Os Vips, aos 81 anos

Morreu Ronald Antonucci , da dupla Os Vips , aos 81 anos, neste sábado (22). Ele cantava com o irmão, Márcio , que morreu em 2014, aos 68 anos. Os irmãos fizeram sucesso na era da Jovem Guarda . Começaram a carreira em meados dos anos 1960 e pararam de se apresentar nos anos 1970.

A notícia foi confirmada por Bruno Antonucci , filho de Márcio e sobrinho de Ronald . “Saber que meu tio Ronald Antonucci nos deixou é triste mas quero pensar que ele e meu pai estão juntos cantando em outros palcos, lá do outro lado. Te amo, Roninha. Cuida da gente daí de cima com o meu pai”, escreveu ele no Facebook.

Antonucci será velado e enterrado no próximo domingo (23), no Cemitério da Consolação, segundo informações são da apresentadora Sônia Abrão . Os Vips ficaram conhecidos pela música A volta, composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos e lançada em 1966.

Ao longo da carreira, gravaram diversas versões de canções dos Beatles, sendo Menina linda, versão de I Should Have Known Better, a primeira. Em 1990, voltaram aos palcos e gravaram álbuns ao vivo nos dois anos seguintes.

Márcio Augusto morreu em 20 de janeiro de 2014, em um hospital em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia que evoluiu para um quadro de infecção generalizada. O funeral aconteceu no Memorial do Carmo, no bairro Caju, na capital fluminense.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EGOBrazil (@egobrazil)

Foto: Reprodução/ Facebook Bruno Antonucci

O post Morre Ronald Antonucci, da dupla Os Vips, aos 81 anos apareceu primeiro em EGOBrazil .