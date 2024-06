Sandy? Operadora de caixa viraliza por semelhança com a cantora: ‘Junior é repositor’ A cantora Sandy, de 41 anos, ganhou mais uma sósia descoberta recentemente. Jéssica Lira, uma operadora de caixa de supermercado, viralizou na quinta-feira (20) devido à sua impressionante semelhança com a artista. O vídeo foi inicialmente postado pelo criador de conteúdo Otto Compiani e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. No vídeo, Otto comenta: “Gente, […]O post Sandy? Operadora de caixa viraliza por semelhança com a cantora: ‘Junior é repositor’ apareceu primeiro em EGOBrazil.

