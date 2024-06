Tiago Ghidotti Rodrigo Teaser arrastou uma multidão para show em São Paulo

No último sábado (22), Rodrigo Teaser , o maior cover de Michael Jackson da América Latina, realizou um show inesquecível em São Paulo

Rodrigo Teaser arrastou uma multidão ao Tokyo Marine , em São Paulo. Com uma produção impecável e um repertório recheado dos maiores sucessos do Rei do Pop, Teaser conquistou o público presente, que não parou de cantar e dançar durante toda a apresentação.

O artista, conhecido por sua impressionante semelhança vocal e física com Michael Jackson , encantou os fãs com performances de clássicos como “Billie Jean”, “Thriller” e “Smooth Criminal”. Além das músicas, o espetáculo contou com coreografias elaboradas, efeitos especiais e figurinos que remeteram aos icônicos trajes do astro pop.

Rodrigo Teaser continua a manter viva a memória de Michael Jackson , atraindo fãs de todas as idades e provando que o legado do Rei do Pop permanece forte e vibrante.

O show foi um verdadeiro tributo à carreira e ao talento incomparável de Michael Jackson , deixando todos os presentes com uma sensação de nostalgia e admiração.

Foto/Video: Eryck Patryck / EGOBrazil

