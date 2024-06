Tiago Ghidotti Tiago Barbosa retorna ao palco do Teatro Renault após 11 anos como Simba no musical “O Rei Leão”

Após 11 anos de sua estreia marcante, Tiago Barbosa volta a brilhar nos palcos do Teatro Renault em São Paulo, interpretando Simba no aclamado musical “O Rei Leão”.

Descoberto em audições em 2012, Tiago Barbosa impressionou a todos com seu talento e carisma, conquistando o papel principal nesta produção que é um verdadeiro sucesso da Broadway.

Desde sua primeira aparição como Simba, Tiago Barbosa construiu uma carreira notável, destacando-se não apenas no Brasil, mas também internacionalmente. Durante sua trajetória, ele viveu o papel de Simba nos palcos espanhóis, onde foi amplamente aclamado pela crítica e pelo público.

Além de sua atuação em “O Rei Leão”, Tiago Barbosa está atualmente se preparando para um novo desafio artístico.

Ele se dedicará a um show onde interpretará o repertório do renomado cantor e compositor Milton Nascimento . Esta nova empreitada promete trazer ao público uma performance emocionante, destacando sua versatilidade e profundo respeito pela música brasileira.

A volta de Tiago Barbosa ao papel de Simba era aguardada com grande expectativa pelos fãs do musical e esta sendo grandes eventos culturais do ano em São Paulo. A temporada no Teatro Renault celebra o talento e a perseverança de um artista que continua a encantar e inspirar plateias ao redor do mundo.

O musical que está em sua segunda temporada em terras brasileiras, termina em 28 de julho e com a saída do seu antecessor Thales Cesar que foi para a montagem do musical Hair Spray em São Paulo também, Tiago Barbosa que já foi considerado o melhor “simba” de todos os tempos volta para essas últimas 50 apresentações desta temporada em São Paulo.

