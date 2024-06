Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Wanessa Camargo surpreende ao beijar Dado Dolabella nos bastidores de show

Na noite de sábado, 15 de junho, Wanessa Camargo se apresentou no Arraial Solidário de Santo André , no ABC Paulista, com show lotado.

Dado Dolabella , namorado da cantora, a acompanhou e nos bastidores do show, os dois chegaram a trocar beijos apaixonados. Vale lembrar que, dias atrás, Zilu Camargo, mãe de Wanessa, reforçou seu posicionamento de ser contrário ao namoro dos dois, mas disse que quer ver a filha feliz.

Quando esteve no “BBB 24”, da TV Globo, Dado e Zilu chegaram a se estranhar por conta de posicionamentos em relação as atitudes de Wanessa no reality.

O post Wanessa Camargo surpreende ao beijar Dado Dolabella nos bastidores de show apareceu primeiro em EGOBrazil .