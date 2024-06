Tiago Ghidotti Tiago Barbosa retorna ao musical “O Rei Leão” e apresenta nova edição do show “Tiago Canta Milton”, em São Paulo

O ator e cantor Tiago Barbosa está de volta ao musical “O Rei Leão”, da Disney, 11 anos após sua estreia memorável na primeira montagem brasileira. Eternizado por sua interpretação de Simba, o artista, que foi nomeado o “Melhor Simba do Mundo” pela diretora americana Julie Taymor, recebeu além do título, a láurea do Prêmio Bibi Ferreira como Ator Revelação e do Troféu Raça Negra por sua contribuição à arte.

Após o sucesso no Brasil, que o levou a estrelar outros musicais como “Mudança de Hábito” e “Cinderella – O Musical da Broadway”, conquistando o posto de primeiro príncipe negro do título, Tiago levou sua interpretação de Simba à Europa, onde por seis anos brilhou na montagem espanhola de “O Rei Leão”, um dos maiores sucessos de Madrid. Seu talento e carisma continuaram a cativar o público, solidificando sua carreira internacional, marcada também pelo protagonismo em “Kinky Boots”, que lhe rendeu indicações de Melhor Ator, dividindo a categoria com nomes como Antonio Banderas.

Agora, celebrando um convite especial e um novo capítulo de sua jornada com a savana mais famosa do mundo, Tiago Barbosa retorna ao posto de “Rei” para as 50 últimas sessões da segunda temporada brasileira do musical que é considerado um dos maiores marcos da Broadway. As apresentações acontecem até o dia 28 de julho no Teatro Renault, em São Paulo. Essa é uma oportunidade imperdível para os fãs reviverem a mágica interpretação de Barbosa e para novos espectadores se encantarem com sua performance aclamada.

Em paralelo a essa volta triunfante, Barbosa ainda prepara uma nova apresentação de seu show “Tiago Canta Milton”, sob a direção musical de Murilo Leme, que integra também a banda de seis músicos. Em clima intimista, ele interpreta um repertório icônico de Milton Nascimento, figura fundamental em sua trajetória pessoal e que o consagrou profissionalmente em 2022, quando deu vida à Bituca no musical “Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem”, em celebração aos 50 anos do movimento musical Clube da Esquina e os 80 anos de vida do artista. Por esse papel, Tiago foi indicado como melhor ator aos principais prêmios do gênero no país.

Marcado para o dia 07 de julho, às 18hs, no Teatro Gazeta, em São Paulo, o show traz um setlist de mais de 20 canções consideradas inesquecíveis, como “Travessia”, “Caçador de Mim”, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, “Canção da América”, “Maria, Maria”, “Clube da Esquina nº2”, capazes de promover uma emocionante união de vozes, culminando assim em uma grande celebração, objetivo principal do projeto que pretende rodar o país, divertindo e emocionando na mesma proporção.

SERVIÇO:

Show “Tiago Canta Milton”

Data: 07 de julho às 18hrs.

Local: Teatro Gazeta | Avenida Paulista, 900 – Bela Vista – São Paulo

Ingressos:

Venda especial: R$100,00 (inteira) / R$50,00 (meia entrada)*

*Lote promocional, restrito a uma quantidade limitada

Ingresso Solidário: R$75,00**

**Mediante a doação de 1kg de alimento

Venda normal: R$140,00 (inteira) / R$70,00 (meia entrada)

Ingresso Solidário: R$90,00*

*Mediante a doação de 1kg de alimento

