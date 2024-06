Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Sandy canta com o pai, Xororó, em último show antes de pausa na carreira

Sandy , de 41 anos de idade, soltou a voz com o pai, Xororó , de 66 anos, no palco em seu último show antes de fazer uma pausa na carreira. A apresentação rolou no Espaço Unimed , em São Paulo, na noite deste domingo (16). Ela também recebeu o cantor Vitor Kley .

Na apresentação, Sandy ainda recebeu a mãe, Noely Lima , 63, que estava de máquina fotográfica em punho para registrar várias fotos do momento histórico da filha mais velha, que é irmã do músico Junior Lima , de 40 anos.

Em maio, ao falar que ia fazer shows cujas rendas teriam sua renda revertidas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul .

“Estou passando aqui para me unir a esses milhares, ou milhões, de corações espremidos com tanta tristeza, com toda essa devastação no Rio Grande do Sul . Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais”, disse ela, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram .

“E aí, que eu estava para anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que vou fazer uma pausa, um hiato nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro no meu público. E aí, e resolvi ressignificar esse momento, então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows para essa causa do Rio Grande do Sul. Estamos vendo com a minha equipe como fazer efetivamente”, completou.

“Quem não puder ir ao show, procure outras formas de ajudar, de doar, tá bem? E desde já, agradeço a cada um de vocês. Sintam meu abraço!️”, finalizou Sandy em seu texto.

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

