Tiago Ghidotti Patrícia Poeta reúne famosos em live em prol do RS

Chegou o grande dia! Nesta segunda-feira, 17 de junho, Patrícia Poeta reúne nomes como Latino, Roberta Miranda, Tierry, Luisa Possi, Wanessa Camargo, Paula Lima e mais artistas para a live “Levanta Rio Grande”, que transmitida pelo Canal Futura, no Globoplay e no YouTube.

Patrícia chegou a posar no tapete vermelho ao lado de Cátia Fonseca e Roberta Miranda.

O evento, que não será aberto ao público, conta com influencers e celebridades, a partir das 20h, no Vibra São Paulo. A renda do evento será toda revertida para as famílias afetadas. As doações ao longo do live poderão ser feitas através da plataforma ParaQuemDoar.

Foto: Andy Santana / Brazil News

