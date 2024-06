Fabiano Moraes O Influenciador Henrique Queridão denuncia dificuldade com Uber

O influenciador e ativista pela inclusão, Henrique Queridão , conhecido pelo seu projeto “Henrique Pelo Mundo”, relata dificuldades com o Uber devido à sua cadeira de rodas.

Queridão, como é conhecido nas redes sociais, compartilhou uma situação alarmante enfrentada por muitos cadeirantes ao utilizar serviços de transporte por aplicativo, como o Uber. Henrique relata que frequentemente, ao solicitar um Uber, enfrenta cancelamentos pelos motoristas ao chegarem e verem sua cadeira de rodas. “É um absurdo que, em pleno século XXI, ainda enfrentemos esse tipo de discriminação e falta de preparo”, desabafa Henrique.

“Enquanto alguns motoristas atenciosos e prestativos fazem de tudo para ajudar, colocando a cadeira no porta-malas ou até no banco de trás do carro, muitos outros simplesmente cancelam a corrida, deixando-nos desamparados.”

A Necessidade de Treinamento e Opções de Transporte Adaptado

Henrique acredita que é fundamental que a Uber e demais aplicativos de transporte implementem treinamentos específicos para seus motoristas, capacitando-os a lidar com passageiros cadeirantes de maneira adequada e inclusiva.

Além disso, sugere a criação de uma opção no aplicativo que permita solicitar um carro apropriado para transportar cadeiras de rodas nas grandes cidades. “Uma das soluções mais eficazes seria a introdução de veículos com plataforma elevatória, como uma Fiat Doblò, onde o passageiro poderia entrar com a cadeira diretamente dentro do carro. Isso não só facilitaria a mobilidade dos cadeirantes, mas também garantiria mais conforto e segurança durante a viagem”, explica Henrique.

A Proposta de Henrique Queridão

Henrique apresenta algumas propostas práticas para melhorar a experiência dos cadeirantes que utilizam serviços de transporte por aplicativo:

Treinamento de Motoristas: Implementar programas de treinamento para todos os motoristas, focados em como ajudar passageiros cadeirantes e manusear cadeiras de rodas de forma segura e eficiente.

Opção de Carros Adaptados: Disponibilizar no aplicativo uma opção para solicitar carros adaptados com plataforma elevatória, como a Fiat Doblò, em grandes cidades.

Botão de Aviso no Aplicativo: Introduzir um botão no aplicativo que permita ao passageiro informar o motorista antecipadamente que é cadeirante, evitando cancelamentos de última hora e garantindo um atendimento mais preparado e inclusivo.

Henrique Queridão continua a lutar por um mundo mais inclusivo e acessível para todos. Sua experiência com o transporte por aplicativo é apenas mais um exemplo das barreiras que os cadeirantes enfrentam diariamente. “Precisamos de mudanças urgentes e significativas para garantir que todos tenham o direito de se deslocar com dignidade e respeito. Espero que as empresas de transporte por aplicativo ouçam nossas demandas e implementem essas melhorias o quanto antes”, conclui.

