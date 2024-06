Tiago Ghidotti Maya Massafera cai no samba na casa de Gominho em São Paulo

Na tarde deste domingo, 16 de junho, a residência de Gominho em São Paulo foi palco de muita música e alegria com o lançamento do novo projeto “ Samba Astral “. A iniciativa, que visa promover encontros musicais e celebrar a cultura do samba, teve sua estreia marcada pela presença de grandes nomes da música brasileira.

Entre os destaques do evento, Maya Massafera se destacou ao cair no samba com todo seu entusiasmo e energia, contagiando os presentes com sua alegria e talento. Além de Maya , o evento contou com a participação especial de Karol Conka e Paula Lima , que trouxeram suas vozes poderosas e carisma para animar ainda mais a tarde.

O projeto “ Samba Astral ” promete se tornar uma referência em São Paulo para os amantes do samba, oferecendo uma programação diversificada e de alta qualidade. A cada edição, novos convidados serão recebidos na casa de Gominho, proporcionando momentos inesquecíveis de música e confraternização.

Os presentes aproveitaram a tarde de domingo ao som de muito samba, celebrando a cultura brasileira e a amizade. O evento foi um sucesso e deixou todos na expectativa pelas próximas edições do “ Samba Astral “.

Fotos: Clayton Felizardo / Brazil News

