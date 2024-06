Tiago Ghidotti Maraisa e Fernando Mocó escolhe o padre que os casará em breve

Maraisa e Fernando Mocó já escolheram o padre que os casará em breve!

A cantora sertaneja, que revelou ao Jornalista Leo Dias seu desejo de subir ao altar em apenas dois meses, está finalizando todos os preparativos para o grande dia. No último domingo (16/06), o padre Luiz Henrique compartilhou uma foto ao lado do casal, anunciando a novidade. Ele é uma figura bastante querida e reconhecida no meio sertanejo.

“No encontro com esses queridos amigos, Fernando Mocó e Maraisa . Que Deus abençoe, e logo estaremos juntos novamente para um momento especial”, escreveu o padre na legenda da foto em que segura as mãos dos noivos.

“Sempre bom encontrar esses amigos queridos, Fernando Mocó e Maraisa. Deus abençoe e em breve vamos estar juntos novamente para um momento especial”, escreveu o padre na foto em que segura as mãos dos noivos. Padre Luiz Henrique foi quem casou Zé Neto, Juliano, foi também quem batizou o filho de Cristiano.

O namoro de Maraisa com o empresário goiano foi oficializado publicamente em julho de 2023. Dois meses depois a sertaneja ficou noiva. Além disso, a artista de 36 anos revelou em entrevista ao titular deste portal de notícias que congelou óvulos, pois pretende constituir uma família. O casal, bom lembrar, se conhece desde a infância, quando foram vizinhos.

Foto: instagram

O post Maraisa e Fernando Mocó escolhe o padre que os casará em breve apareceu primeiro em EGOBrazil .