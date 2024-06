Manu Bahtidão posa com os dois filhos e beija muito o marido após se apresentar no Parárraiá No último sábado, a cantora Manu Bahtidão protagonizou um momento raro e especial ao lado de sua família. Após uma apresentação empolgante no Parárraiá, o São João da Amazônia, realizado no estacionamento do Mangueirão, em Belém, Manu foi flagrada posando com seus dois filhos e trocando beijos apaixonados com o marido. A presença da família […]O post Manu Bahtidão posa com os dois filhos e beija muito o marido após se apresentar no Parárraiá apareceu primeiro em EGOBrazil.

