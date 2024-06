Tiago Ghidotti Lúcia Veríssimo tem propriedade invadida, mas é resgatada pelos bombeiros

Lúcia Veríssimo passou por um grande susto no último final de semana, quando sua fazenda em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi invadida e incendiada. A ex-atriz da Globo relatou que indivíduos entraram na propriedade e provocaram o incêndio, alegadamente após jogarem uma guimba de cigarro no local.

A fazenda de Lúcia Veríssimo possui uma extensa área de mata, incluindo Mata Atlântica, na qual a artista tem um cuidado especial pelo meio ambiente, proibindo a caça e pesca no local. Ela expressou preocupação com a prática comum na região de caça ilegal, que pode ter sido o motivo por trás do incidente.

Após o susto, Lúcia Veríssimo foi socorrida pelos bombeiros locais, embora tenha destacado as dificuldades de acesso e a falta de infraestrutura adequada por parte da Defesa Civil. O atendimento levou três horas para chegar à propriedade devido à distância e à dificuldade de acesso.

A veterana atriz, Lúcia Veríssimo que recentemente participou da série Renga Hits! no Globoplay, fez um apelo por mais segurança e proteção ambiental, enfatizando a necessidade de preservação da mata e de melhores condições de resposta a emergências na região.

“A gente está entrando noite adentro para tentar segurar a floresta, porque o resto da fazenda toda já foi toda tomada“, declarou ela, pedindo que as pessoas não soltem balões e nem joguem cigarro nas estradas.

