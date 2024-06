Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Jão agita público em show lotado no Rock in Rio Lisboa 2024

Uma estreia com pé direito e em alto nível. Foi assim o primeiro show de Jão no Rock in Rio Lisboa neste domingo (16). Mesmo sob sol forte, o cantor animou o público que lota a Cidade do Rock portuguesa, agora localizada no Parque Tejo.

Jão abriu a programação do dia no Palco Mundo e desfilou hits como “Idiota” “Lábia”, “Meninos e Meninas” e “Exagerado”, música que divide os vocais com Luísa Sonza.

À vontade na versão portuguesa do Rock in Rio, que em 2024 completa 20 anos, Jão em um momento do show sentou no palco e provou um delicioso pastel de natas – típico doce português. “É muito doido estar tão longe de casa e me sentir tão em casa como eu sinto aqui”, disse ele.

Vale lembrar que Jão também vai se apresentar no Rock in Rio no dia 19 de setembro, no Palco Mundo. Os ingressos para esse dia ainda estão disponíveis.

O Rock in Rio Lisboa começou ontem com shows de Scorpions e Evanescence. Neste domingo, além de Jão, sobem ao Palco Mundo os cantores Calum Scott e Ed Sheeran.

No próximo sábado (22), o festival voltará para seu segundo e último fim de semana com Jonas Brothers e Ivete Sangalo. No domingo (23), subirão ao palco Luísa Sonza, Ne-Yo, Camila Cabello e Doja Cat.

Foto: Divulgação / Rock In Rio

