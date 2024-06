Gabi Lopes realiza evento interativo e imersivo para anúncio do Gabi Weekend de 2024 Nesta segunda-feira, 10, a empresária e influenciadora, Gabi Lopes reuniu amigos e parceiros para o evento Gabi Weekend Experience, em São Paulo. O objetivo foi anunciar a programação da edição de 2024 do Gabi Weekend, com uma experiência baseada na forma imersiva e interativa. Para Gabi, essa foi uma oportunidade de inovar e trazer as […]O post Gabi Lopes realiza evento interativo e imersivo para anúncio do Gabi Weekend de 2024 apareceu primeiro em EGOBrazil.

