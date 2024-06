Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Ex-BBB, Matteus Amaral volta a comentar acusação de fraude em sistema de cotas

O ex-BBB Matteus Amaral , acusado de fraudar o sistema de cotas para entrar na universidade, em 2014, voltou a comentar o caso em um desabafo durante um evento no último sábado, 15. O gaúcho participou do 8° Seminário de Benzedores, que aconteceu na cidade natal dele, Alegrete (RS), e falou do novo momento de vida em que se encontra.

O desabafo acontece dias após Matteus ter comentado sobre a fraude do sistema de cotas do IFFar (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha). “Recentemente, surgiram informações de que, em 2014, fui inscrito no curso de Engenharia Agrícola sob a modalidade de cotas para pessoas negras”.

Na ocasião, o ex-BBB contou que não fez a inscrição. “A inscrição foi feita por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil”.

Em um vídeo compartilhado pelo site Portal do Alegrete, de notícias locais, Matteus falou sobre a importância da fé, do orgulho que sente de ser da cidade e também agradeceu ao apoio que recebeu do povo gaúcho enquanto estava no BBB e também em momentos conturbados após o reality show, como a acusação de fraude.

“Não é fácil lidar com tudo que estou vivendo. Agora, teve alguns acontecimentos que foram coisas que as pessoas com maldade quiseram fazer. Quero agradecer do fundo do coração por tudo que estou vivendo, por todas as pessoas que fazem de tudo para fazer coisas melhores”, disse ele.

\O que a faculdade informou sobre o caso de Matteus? A universidade Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) confirmou que o ex-BBB Matteus utilizou a cota racial em sua inscrição para o ensino superior. “Em 2014, o estudante Matteus Amaral Vargas ingressou no curso de bacharelado em Engenharia Agrícola oferecido em conjunto com a Unipampa. A inscrição dele foi feita nas vagas destinadas a candidatos pretos/pardos. Essas informações constam no Edital 046/2014, que é público e traz o resultado da seleção desse curso naquele ano. Esse curso, oferecido em conjunto com a Unipampa, não é mais ofertado pela IFFar desde 2021. Matteus Amaral Vargas também não é mais estudante do IFFar”, i nformaram em contato com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!.

