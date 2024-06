Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Davi revela tudo o que já fez com o prêmio do BBB 24

O pós-BBB está rendendo para Davi ! Em entrevista ao jornal Extra neste domingo (16), ele revelou que já iniciou as primeiras movimentações dos R$ 2,92 milhões que ganhou no “BBB 24“. Segundo o campeão, parte da renda já foi direcionada para comprar um apartamento para a mãe, Elisângela, e uma casa ao pai, Dermeval. Já para a irmã, Raquel, ele está pagando a autoescola. Além disso, o baiano também está usando o valor do prêmio para construir seu próprio lar.

“Estou construindo minha casa do zero. Quero toda planejada, organizadinha, sabendo onde fica cada planta. Sou virginiano” , disse, aos risos. “Os projetos já começaram. É o que já gastei comigo. Decidi primeiro investir o dinheiro para ter uma base e ir crescendo aos poucos, com planejamento. Depois, falei para minha mãe que ela não precisa mais trabalhar. Já fez isso a vida toda. Agora, quero dar conforto a ela” , explicou Davi.

Questionado se pretende deixar a cidade natal após o sucesso, o novo milionário negou. “Não abro mão da minha Bahia. Quem nasce aqui não larga. Tem muita coisa boa” , declarou. Desde o fim do reality da TV Globo, Davi aproveitou para descansar e aproveitar momentos em família. De acordo com a publicação, ele alugou mansões, passeou de jet ski, e tem garantido muito bem o período de lazer.

“Férias de verdade, nunca tive. Nunca tive carteira assinada. Eu trabalho desde os 11 anos de idade. Já fui ajudante de pedreiro, ambulante, padeiro, assistente de eletricista, empacotador de supermercado, entregador de pizza. Rapaz, já fui tanta coisa nessa vida. Antes do ‘BBB’, como motorista de aplicativo, tirava, no máximo, R$ 200, trabalhando 13 ou 14 horas por dia” , recordou o baiano.

“Eu separei esses dias para descansar, depois do programa, porque é essencial para todo ser humano. Não à toa, todo mundo tem um mês de férias depois de um ano de trabalho. Estou me divertindo com minha família e meus amigos” , acrescentou. Desde então, ele tem experimentado novos hobbies.

“Quero tirar habilitação de lancha. E também de jet ski, para poder fazer minhas manobras. É ótimo ficar na água, ouvindo um som. Também nunca andei tanto de avião. Quero passear mais” , admitiu Brito. Apesar da reviravolta em sua vida, ele destacou que não abre mão dos velhos hábitos.

“Chego em casa, fico boiando na piscina, olhando para a lua. Também gosto de ficar na rede, tomo um coco” , listou. Davi também se programa para viajar pelo mundo. “Ainda quero conhecer a Europa. Ir a Dubai (nos Emirados Árabes) . E levar a família” , entregou o campeão do “BBB 24”.

Relação com Mani

Recentemente, Davi e Mani Rego voltaram aos holofotes devido a um possível reencontro no “São João da Thay”. Porém, não foi o que ocorreu. O baiano, então, comentou como anda a relação com sua antiga companheira. “Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo. E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá” , garantiu.

Conforme Brito, o afeto continua, mas com cada um em seu lugar. “Eu entendo as pessoas almejando esse reencontro. Mas acabou, é cada um para o seu canto” , soltou ele. Apesar do encontro com Mani não ter acontecido, Davi pôde rever os amigos de confinamento sem manter mágoas do passado.

“Continuo amigo de Matteus, Isabelle. Vou para Parintins. Também falo com Bia, Raquele, Michel. Falei com todos que encontrei no evento. Com Rodriguinho, Nizam e Wanessa ainda não conversei. Mas só porque não tive oportunidade” , informou. O baiano ainda apontou o real motivo de não ter entrado no grupo de WhatsApp com alguns integrantes da edição.

“É que não estou tendo tempo de mexer no celular. Mal está dando para almoçar direito. Não ficou mágoa de ninguém, graças a Deus. O que aconteceu ficou no jogo. Em breve, quem sabe, a gente marca uma reunião, um churrasco” , sugeriu.

Affair com Jaquelline Grohalski

No começo deste mês de junho, Davi Brito foi envolvido em mais uma história. Ele teria se encontrado com Jaquelline Grohalski no “São João da Thay” e rumores de uma ficada entre os dois ganharam força na web. O antigo motorista de aplicativo, então, declarou que não houve nenhum envolvimento amoroso.

“As pessoas criam histórias. Jaqueline venceu um reality, eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Eu levo esses boatos numa boa. Tenho a cabeça no lugar” , salientou. Brito também avaliou a possibilidade de um novo romance nesta fase de sua vida.

“Quando tiver que ser, a mulher que Deus está preparando para mim vai chegar na hora certa. Tenho que aprender a lidar com essa situação. A pessoa com quem eu me relacionar vai precisar entender que também será famosa” , afirmou.

Faculdade de medicina

No papo, Davi reforçou seu desejo em cursar, sim, a faculdade de medicina. No entanto, ele disse que o plano é aproveitar este primeiro ano com as propostas comerciais que vêm da visibilidade do reality. “Desde criança, eu sonho com isso. O pobre só vence na vida por meio dos estudos. Eu sempre quis estudar, estudar para virar doutor. Sempre falei isso com a minha mãe. Queria dar uma vida melhor para a minha família. Quero começar a faculdade no ano que vem. Vou fazer o vestibular e, se Deus quiser, vou tirar uma boa nota para entrar e, enfim, poder realizar esse sonho” , concluiu.

