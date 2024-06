Tiago Ghidotti Destaque na Música: Sued Silva tem sua canção dentre as mais gravadas da história

Aos 21 anos, a jovem cantora Sued Silva tem ganhado cada vez mais destaque no mundo da música gospel e agora detém também do 6° lugar no ranking da canção mais gravada na história, com o single “Existe Vida Aí” que hoje acumula mais de 53 milhões de visualizações no YouTube e teve 338 regravações.

O ranking que deu à jovem Sued o merecido reconhecimento é dirigido pela ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). A ECAD cuida do direito autoral de execução pública musical, que existe sempre que sua canção for utilizada em um local de frequência coletiva, como casas de shows, plataformas de streaming, emissoras de TV e de rádio, sites, etc. Ocupando outras posições no ranking estão nomes como: Valesca Mayssa, Kellen Byanca, Kailane Frauches e Jessé Aguiar.

Com se talento revelado ao mundo durante a pandemia, Sued obteve, em três anos, números surpreendentes. Fazendo da talentosa baiana referência na música gospel atual. Em seu canal oficial no YouTube, onde tudo começou, a cantora acumula mais de 76.4 milhões de visualizações. Nas plataformas de música, o sucesso se repete e conta com mais de 40 milhões de plays. Com um público assíduo, Sued Silva faz questão de manter presença e interação com seus mais de meio milhão de seguidores, deixando sempre uma palavra de fé, atualizações de seus compromissos e trechos de suas canções. Igualmente no TikTok, onde possui 199 mil seguidores e mais de 1.2 milhões de visualizações em seus vídeos.

Nascida no município de Simões Filho, na Bahia. Cantora e compositora cristã, Sued Silva de Oliveira tem 21 anos, sendo conhecida artisticamente como Sued Silva.

A vida da jovem é marcada pela presença de Deus, superação e muita fé. Criada pela mãe solteira e por seus avós, Sued viu seu chamado despertar muito cedo, com apenas 3 anos ela começou a cantar na igreja que sua família frequentava.

Conforme crescia, seu interesse pela música foi crescendo e o dom dado por Deus foi sendo aperfeiçoado, o que já chamava atenção nas igrejas onde a jovem se apresentava. Com seus princípios baseados na palavra de Deus, Sued sempre serviu em sua igreja local, onde assumiu e honrou diversos cargos.

Sua devoção e temor a Deus sempre foram evidentes em todas as áreas de sua vida, guiando-a e sustentando em cada fase.

Foi em 2021, durante a pandemia, que a voz da Sued ganhou notoriedade, pois, em meio a uma das fases mais difíceis vividas pela população mundial, a cantora viu uma ferramenta na internet para evangelizar e trazer consolo aos corações aflitos. Por meio de covers e canções autorais gravadas de forma caseira, seus vídeos foram tomando proporções crescentes, que a levaram à vista de grandes gravadoras.

Suas apresentações sinceras e emotivas eram gravadas em sua maioria no quarto, onde ela por vezes derramava lágrimas diante do Senhor. O quarto, antes testemunha de Deus, desafios e tristezas, se tornou o cenário de suas conquistas.

Entre seus sucessos estão canções cono “Existe Vida Ai”, “Foi a Mão de Deus” e “Eu cuido de Tudo”. Desde pequena, Sued acreditou e confiou que a fé a levaria além de onde seus olhos podiam enxergar. Ela reconhece que é apenas um vaso nas mãos do Senhor e se agarra às palavras do livro de Hebreus 11, que afirma: “A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.”

