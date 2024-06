Tiago Ghidotti Primeira Festa Junina em família com Zé Felipe e Virgínia Fonseca encanta seguidores

No último sábado (15), a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe celebraram uma data especial: a primeira festa junina em família. O evento marcou a estreia de sua filha mais velha, Maria Alice, nas festividades típicas de junho e foi um sucesso absoluto nas redes sociais.

A festa junina contou com a presença de amigos próximos e familiares, proporcionando um clima íntimo e acolhedor. A decoração, típica das celebrações juninas, encantou os convidados e seguidores: bandeirinhas coloridas, balões e uma fogueira cenográfica criaram a atmosfera perfeita para a ocasião.

Virgínia Fonseca compartilhou diversos momentos da festa em suas redes sociais, encantando seus seguidores com fotos e vídeos de Maria Alice vestida a caráter. A pequena usava um vestido xadrez, com direito a trancinhas e pintinhas no rosto, representando com muito charme as tradições juninas. “Primeira festinha junina da nossa Maria Alice! Que momento especial. Coração transbordando de alegria!”, escreveu Virgínia em uma de suas postagens.

Zé Felipe também não deixou de mostrar sua animação. Em vídeos publicados em seu perfil, o cantor aparece dançando quadrilha com a filha nos braços e se divertindo ao lado dos convidados. “É muita felicidade ver minha filha aproveitando esse momento tão especial. A festa foi linda e cheia de amor”, comentou ele.

Os seguidores do casal reagiram de maneira entusiástica às publicações, elogiando a família e a produção da festa. “Que família linda!”, “ Maria Alice está uma fofura! ” e “Parabéns pela festa maravilhosa!” foram alguns dos comentários mais comuns.

Além da celebração em si, a festa junina de Virgínia e Zé Felipe foi marcada por um banquete típico, com delícias como paçoca, pé-de-moleque, milho cozido, canjica e quentão.

Esta primeira festa junina em família certamente ficará marcada na memória do casal e de seus seguidores. Zé Felipe e Zé Felipe mostraram, mais uma vez, o quanto valorizam momentos especiais ao lado dos filhos e como sabem compartilhar essas alegrias com seus fãs.

Com um clima de amor, tradição e alegria, a festa junina da família Fonseca Rocha foi, sem dúvida, um evento inesquecível que destacou ainda mais a sintonia e a felicidade que os une.

Foto: Instagra

