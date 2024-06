Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Pedro Sampaio destaca a força da solidariedade no Salve o Sul

O festival de música Salve O Sul , que visa arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul, chegou ao seu segundo e último dia neste domingo (9). O DJ e cantor Pedro Sampaio , uma das atrações principais do evento beneficente realizado no Allianz Parque , em São Paulo, expressou sua gratidão e entusiasmo pelo projeto idealizado por Luísa Sonza .

“Fizemos o possível para dar o máximo de atenção. Meu papel aqui hoje é ajudar. Quero muito que essa ideia da Luísa [Sonza] funcione e continue a funcionar por muito tempo. Fiquei extremamente feliz com a dimensão que o festival tomou e com a união de artistas de todo o Brasil. É importante não só para o Sul, mas para a conexão do Brasil como um todo,” disse ele à Quem. “Somos todos um só. Nosso papel é ajudar e somar forças.”

Após sua apresentação, Pedro Sampaio celebrou a energia do show que animou o público. “Toquei com Triopacito e fiz a galera dançar ao som de ‘Galopa’. Está sendo extremamente gratificante.

Estou muito feliz por fazer parte do Salve o Sul, conectando culturas com o Rio Grande do Sul,” completou.

Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

O post Pedro Sampaio destaca a força da solidariedade no Salve o Sul apareceu primeiro em EGOBrazil .