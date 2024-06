Tiago Ghidotti Nicole Bahls ganha declaração do namorado após reatar relacionamento

Nicole Bahls , de 38 anos, estava separada de Marcelo Viana desde março, mas confirmou recentemente que eles reataram o relacionamento. Após a reconciliação, a modelo recebeu uma declaração de amor do namorado na manhã desta quarta-feira (12), Dia dos Namorados .

“Meu bom dia hoje é especialmente para você, Nicole . Hoje é o nosso dia, meu amor lindo. Te amo”, escreveu o empresário ao compartilhar uma foto com a ex-participante de A Fazenda.

“Amor da minha vida, amo estar com você. Todos os momentos juntos são valiosos e especiais. Obrigada por ser meu marido, meu grudinho. Feliz Dia dos Namorados “, respondeu Nicole nos comentários da publicação.

Término do Namoro

Nicole e Marcelo namoraram por dois anos, até que, em março, a apresentadora anunciou o fim do relacionamento. “Em respeito a todos os fãs e a todo esse tempo que eu vivi ao lado de Marcelo , venho anunciar o fim do nosso relacionamento!”, escreveu Nicole. “Vivemos momentos incríveis que jamais esquecerei ao longo desses mais de 2 anos juntos. Nosso ciclo chega ao fim, porém o respeito e o carinho por ele vão ser eternos em meu coração!”, afirmou.

Na época, Nicole disse ser grata pelo período que passou com Marcelo. “Desejo tudo de melhor na vida dele hoje e sempre. Ele é um homem incrível e eu sou muito grata por tudo que vivemos! Mas agora estamos em caminhos diferentes, mesmo que ainda permaneçamos no coração um do outro!”, concluiu.

Discreto, Marcelo aparecia pouco nas redes. “Tem que saber preservar um pouco do relacionamento. Eu tenho ficado mais reservada. Escondo um pouquinho meu cofre, deixo ele quietinho”, comentou ele no começo do namoro.

Foto: Instagram

