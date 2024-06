Tiago Ghidotti Hugo Gloss rouba a cena no Spaten Fight Night em SP

O maior influenciador do Brasil, conhecido como Hugo Gloss marcou presença no evento Spaten Fight Night , realizado no Komplexo Tempo , em um noite histórica para o esporte brasileiro. O evento, que contou com a última luta de Anderson Silva no Brasil contra seu maior rival, o americano Chael Sonnen, foi um verdadeiro desfile de estrelas.

Hugo Gloss , conhecido por seu carisma e presença marcante nas redes sociais, compartilhou momentos exclusivos da noite com seus milhões de seguidores. O influenciador capturou a emoção e a energia do evento, destacando a grandiosidade da despedida do lendário lutador Anderson Silva . Além de Hugo Gloss , o evento contou com a presença de várias outras celebridades , tornando a noite ainda mais especial.

Com um look verde de gala, Hugo Gloss mais uma vez mostrou porque é um dos maiores nomes da mídia digital no Brasil, levando seus seguidores a vivenciarem de perto um dos eventos mais emocionantes do ano.

Fotos: Andy Santana e Eduardo Martins / Brazil News

