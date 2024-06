Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Estado de saúde de Lucas Souza gera polêmica nas redes sociais

O influenciador digital Lucas Souza foi hospitalizado no sábado, dia 8, devido a uma crise de ansiedade desencadeada após a divulgação de um vídeo pessoal seu com um antigo relacionamento. A informação foi compartilhada pela equipe do ex-participante de ‘A Fazenda 15’, que atualizou o estado de saúde do famoso.

Através das redes sociais, a assessoria de imprensa de Lucas informou que ele apresentou fortes dores no peito e na cabeça, acompanhadas de espasmos musculares e dificuldades respiratórias. Segundo eles, o ex-militar está sob medicação e permanece em observação na unidade de saúde.

“Queremos informar que Lucas Souza foi internado hoje, 08/06, após experimentar fortes dores no peito e na cabeça, dificuldades respiratórias e espasmos musculares. Ele recebeu o diagnóstico de crise de ansiedade seguida de hipertensão. Lucas está sendo medicado e está sob observação na unidade hospitalar, aguardando a normalização de sua pressão arterial para retomar suas atividades normais amanhã. Agradecemos a compreensão de todos”, afirmaram.

O vídeo pessoal do influenciador com Laéllyo Mesquita foi divulgado anteriormente com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do site ‘Metrópoles’. Segundo a colunista, os dois mantiveram um relacionamento amoroso antes de Lucas ingressar no reality show rural da Record TV, em 2023.

Vale destacar que, em abril deste ano, por meio de uma carta aberta, Lucas Souza falou publicamente pela primeira vez sobre sua sexualidade, identificando-se como bissexual ou panssexual. “Para alguns, a sexualidade é algo simples, assim como a autoaceitação; no entanto, esse não foi o meu caso”, declarou ele na ocasião.

O post Estado de saúde de Lucas Souza gera polêmica nas redes sociais apareceu primeiro em EGOBrazil .