Cacau Protásio descreve encontro com Papa Francisco: ‘Não paro de chorar, achei que ia infartar’

Cacau Protásio , aos 49 anos, recebeu um convite especial para participar de um encontro global de comediantes realizado no Vaticano na manhã desta sexta-feira (14). A renomada atriz foi designada para representar o Brasil nesse evento único, onde teve a oportunidade de encontrar o Papa Francisco . Em um momento marcante, ela solicitou ao líder da Igreja Católica sua bênção para as alianças que compartilha com seu marido, o fotógrafo Janderson Pires , que a acompanhou nessa jornada.

“Desde que recebi o convite, estou inundada de emoção, não consigo parar de chorar e agradecer a Deus por este momento. Desde o instante em que entrei no avião, as lágrimas não cessaram. Este convite do Papa representa um grande marco tanto na minha vida profissional quanto espiritual. Posso afirmar que foi um dos momentos mais significativos da minha existência. Ao vê-lo, meu coração disparou, senti uma alegria tão intensa que pensei que poderia infartar”, compartilha Cacau com a revista Quem, refletindo sobre o convite.

Com uma união de 12 anos ao lado de Janderson, a atriz decidiu aproveitar a visita ao Vaticano para renovar seus votos matrimoniais, por isso fez o pedido especial ao Papa para abençoar suas alianças. “Compramos as alianças no Brasil com esse propósito em mente. Não sabíamos se seria possível realizar esse sonho, mas o Papa Francisco foi muito gentil, simpático, bem-humorado e carinhoso. Ele abençoou nossas alianças, permitiu minha entrada com um vestido branco e ainda me presenteou com um terço”, revela.

Durante o encontro global de comediantes, Cacau teve a oportunidade de conhecer renomados humoristas de todo o mundo e aproveitou para tirar fotos com alguns famosos, incluindo Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Chris Rock e Conan O’Brien .

Como uma mulher de fé católica, a atriz ficou profundamente emocionada ao receber o convite para encontrar o Papa. Inicialmente, ela pensou que poderia ser uma brincadeira, mas logo ficou ansiosa pelo encontro e optou por manter segredo até que o evento se concretizasse.

“Fiquei verdadeiramente honrada, extremamente feliz. Senti que foi um sinal de Deus para mim, sabe? Sou uma pessoa profundamente católica, uma pessoa que ora fervorosamente. Oro em todos os momentos, seja na felicidade ou na tristeza. No meu aniversário, peço ao padre para celebrar uma missa em agradecimento pela minha vida. Compareço à missa todos os domingos às 7h da manhã.

Acredito que esse convite foi um sinal de Deus, mostrando que Ele está atento a mim, que estou no caminho certo. E realmente acredito que minha missão aqui na terra é essa: trazer alegria através do dom que recebi. Estou aqui na Itália hoje por causa desse dom, fui convidada por causa disso. É o reconhecimento do meu trabalho”, conclui Cacau.

