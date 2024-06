Tiago Ghidotti Camila Moura comemora 30 anos com festa temática de Dia dos Namorados em São Paulo

Na noite desta quarta-feira, 12 de junho, São Paulo foi de celebração dupla que reuniu glamour e emoção. Camila Moura , ex-mulher de Lucas Buda , participante do BBB 24, comemorou seu aniversário de 30 anos com uma festa deslumbrante, cujo tema foi o Dia dos Namorados . A celebração, que aconteceu em um renomado salão de eventos na capital paulista, contou com a presença de amigos, familiares e personalidades do mundo artístico.

A festa foi decorada com elegância e romantismo, destacando tons de vermelho e rosa, corações e flores, remetendo ao clima apaixonante do Dia dos Namorados . Camila , que estava radiante em um vestido deslumbrante, recebeu os convidados com simpatia e entusiasmo, celebrando não apenas seu aniversário, mas também um novo marco em sua carreira.

A noite foi marcada pelo lançamento oficial da sua linha de gloss, que promete ser um sucesso entre os amantes de maquiagem. Durante o evento, Camila apresentou os produtos, destacando as diversas cores e a qualidade dos glosses, que foram desenvolvidos com fórmulas especiais para proporcionar brilho e hidratação aos lábios. Os convidados tiveram a oportunidade de experimentar os produtos em primeira mão, e a recepção foi extremamente positiva.

“Estou muito feliz em poder comemorar meu aniversário com pessoas tão queridas e ainda mais empolgada em lançar minha linha de gloss, um projeto no qual coloquei muito amor e dedicação”, declarou Camila Moura durante o evento. “Espero que todos gostem tanto quanto eu, e que meus glosses possam trazer ainda mais brilho e confiança para todos que usarem.”

O evento também contou com um buffet sofisticado, músicas animadas e momentos de descontração, tornando a celebração inesquecível. Camila , que tem se destacado como influenciadora digital e empresária, mostrou mais uma vez sua versatilidade e capacidade de encantar o público.

Com uma trajetória de sucesso e novas conquistas no horizonte, Camila Moura continua a brilhar e inspirar muitos com sua determinação, talento e afirmou que está solteira.

Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

O post Camila Moura comemora 30 anos com festa temática de Dia dos Namorados em São Paulo apareceu primeiro em EGOBrazil .