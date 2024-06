Sandy impressiona com flexibilidade em novas fotos A cantora Sandy impressionou seus seguidores no Instagram nesta terça-feira, 11, ao mostrar sua flexibilidade durante uma sessão de yoga em casa. Ela caprichou nas poses e exibiu uma forma física invejável. Na foto, Sandy apareceu magérrima em sua sala de exercícios, mostrando que a prática do yoga é uma parte integral de sua rotina. […]O post Sandy impressiona com flexibilidade em novas fotos apareceu primeiro em EGOBrazil.

