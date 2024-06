Tiago Ghidotti Ronald assina com a PromoAção e é o DJ oficial dos próximos navios

Ronald Nazário Domingues carrega no sobrenome uma responsabilidade imensa de ser, e ele é. Aos 24 anos, ele se firma cada dia mais na carreira de DJ, a qual se dedica há dez anos.

Sua dedicação e talento são revelados a cada batida, e prova disso é a sua contratação como DJ oficial da PromoAção , principal empresa de navios temáticos do mundo, onde tocará em cinco edições da temporada 24/25.

A primeira participação será no “ Mix Music Boat ”, que navegará de 09 a 22 de novembro.

Depois é a vez do público de “ Maiara e Maraisa em Alto Mar ” conhecer a versatilidade de Ronald . No “ Réveillon em Alto Ma r” que acontece de 29 de dezembro à 02 de janeiro, o jovem se une à nomes como Wesley Safadão, Luan Santana, Gusttavo Lima , e outros. Mesmo a sua base sendo a música eletrônica, Ronald desenrola em qualquer situação e finaliza sua participação da temporada emendando o “ Navio Ana Castela ” com o “ Navio do Gigante ”, do cantor Léo Santana , ambos em janeiro.

“O Ronald é um cara muito talentoso e que se adapta aos diferentes públicos. Estamos muito felizes de tê-lo com a gente em mais navios dessa temporada. Que seja só o início de uma longa parceria.” – Bruno Ribeiro , sócio-diretor da PromoAção

Além dos navios, Ronald , que faz parte do casting da GR6, cumpre agenda de shows pelo Brasil e se prepara para um lançamento que promete movimentar o cenário da música.

“Eu tô preparado pro que vier. Eu amo estar em atividade espalhando meu som. Ansioso por tudo o que está por vir.” – declara Ronald

Fotos: Divulgação / Heloísa Garcia / Access Mídia

O post Ronald assina com a PromoAção e é o DJ oficial dos próximos navios apareceu primeiro em EGOBrazil .