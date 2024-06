Tiago Ghidotti Blogueirinha, John Drops e Gil do Vigor marcam presença em aniversário de Rafa Uccman

Na noite desta segunda-feira (10), São Paulo foi palco de um dos eventos mais aguardados do ano: o UCC Chella , a celebração de aniversário de Rafa Uccman . O evento reuniu diversas personalidades influentes, entre elas Blogueirinha, John Drops e Gil do Vigor , que brilharam com suas presenças marcantes.

Blogueirinha , conhecida por seu humor ácido e seu estilo irreverente, chegou ao UCC Chella esbanjando carisma e arrancando risadas de todos. Seu look, como de costume, não deixou a desejar, combinando peças ousadas e cheias de personalidade.

John Drops , o influenciador que conquistou o público com suas recriações hilárias de looks de celebridades também esteve presente na festa. John Drops com um dos look basico demonstrando mais uma vez seu talento e criatividade.

O Ex-BBB e economista Gil do Vigor , sempre querido pelo público, chegou ao evento esbanjando alegria e simpatia. Com seu jeito vibrante e contagiante, Gil animou a festa, tirou fotos com fãs e mostrou por que é um dos nomes mais queridos da mídia atualmente.

O UCC Chella não foi apenas uma celebração de aniversário, mas um verdadeiro evento social, reunindo influenciadores, celebridades e fãs em uma noite de muita música, dança e diversão. Rafa Uccman , o anfitrião da noite, não escondeu a felicidade de estar rodeado de amigos e admiradores, celebrando mais um ano de vida em grande estilo.

A festa foi um sucesso e promete ser lembrada por todos os presentes, marcando mais um capítulo memorável na vida de Rafa Uccman e na agenda de eventos badalados de São Paulo.

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

