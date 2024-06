Colaboração para EGOBrazil em São Paulo Zé Felipe se apresenta do Festival Salve o Sul e celebram solidariedade e música

Grávida, Virginia Fonseca , esposa do cantor Zé Felipe , curtiu o show do marido no meio da multidão. Zé Felipe foi uma das atrações musicais do segundo e último dia do festival beneficente de música Salve O Sul , cuja renda será revertida para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

“Muita felicidade. Queria agradecer mais uma vez à Luísa Sonza e ao Pedro Sampaio pelo convite e parabenizá-los. Que isso possa voltar como saúde e prosperidade na vida deles e de cada um aqui que está presente ajudando o Rio Grande do Sul . E fazer o que a gente ama é mais gostoso ainda. Só tenho que agradecer”, disse o caçula do sertanejo Leonardo .

Virginia Fonseca , influencer e esposa de Zé , que está grávida do terceiro filho do casal, também falou sobre a importância do festival. “Estou muito feliz de estar nesse lugar de poder ajudar, eu e Zé .

Quando Luísa falou que seria show e não festival, Zé falou para eu dizer a ela que ele estaria aqui”, comemorou Virginia . Ela espera um menino, que vai se chamar José Leonardo, em homenagem ao marido e ao sogro.

