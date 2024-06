Tiago Ghidotti Wesley Safadão e GKay posam juntos nos bastidores do São João da Thay

No último final de semana, o São João da Thay , evento organizado pela influenciadora Thaynara OG , reuniu grandes nomes da música e da internet para celebrar o mes das festas juninas. Entre os convidados ilustres estavam o cantor Wesley Safadão e a comediante e influenciadora GKay , que protagonizaram um encontro animado nos bastidores.

Nos bastidores do São João da Thay , Wesley Safadão e GKay posaram juntos para algumas fotos, mostrando muita sintonia e descontração. Os artistas, que são queridos pelo público, aproveitaram o momento para trocar elogios e brincadeiras, demonstrando uma amizade que vai além das câmeras.

Wesley Safadão , conhecido pelo seu talento musical e carisma, compartilhou nas redes sociais a alegria de estar presente no evento e de poder encontrar a amiga. Já a comediante, GKay que conquistou o público com seu humor único, não deixou de brincar com o cantor e mostrar seu talento para arrancar risadas de todos ao redor.

Encontro animado entre os artistas é destaque no evento

O encontro entre Wesley Safadão e GKay nos bastidores do São João da Thay foi um dos momentos mais marcantes do evento. A energia positiva e a descontração dos artistas contagiaram não só os presentes, mas também os espectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo.

A interação entre Wesley Safadão e GKay mostrou a versatilidade e o talento de ambos, que conseguem se destacar em diferentes áreas artísticas. Além disso, a amizade e a cumplicidade entre os dois foram evidentes, deixando claro que a diversão e o bom humor não faltaram nos bastidores do São João da Thay .

O encontro entre Wesley Safadão e GKay nos bastidores do São João da Thay foi sem dúvida um dos momentos mais especiais do evento. A animação e a descontração dos artistas mostraram a importância de celebrar a cultura e as tradições juninas de forma alegre e divertida. Que venham mais encontros como esse para alegrar o público e deixar lembranças memoráveis!

Fotos: Lucas Ramos / Brazil News

