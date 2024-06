Tiago Ghidotti Thalita Zampirolli faz sua estreia como Rainha da Escola de Samba Camisa Verde e Branco

A modelo e influencer Thalita Zampirolli fez sua estreia no Carnaval Paulista em grande estilo, assumindo o posto de rainha de bateria da tradicional escola de samba Camisa Verde e Branco . A apresentação ocorreu neste sábado (8) durante evento da agremiação, realizado que foi marcada por muita emoção e entusiasmo tanto por parte de Thalita quanto dos membros da escola.

Com um figurino deslumbrante, repleto de brilhos, Thalita mostrou todo o seu carisma e samba no pé, conquistando os integrantes da Camisa Verde e Branco . “É um sonho que estou realizando. Sempre fui apaixonada pelo Carnaval e poder estar aqui, representando essa escola maravilhosa, é uma honra indescritível”, declarou Thalita emocionada.

A diretoria da Camisa Verde e Branco ressaltou a importância da participação de Thalita no desfile. “Ela trouxe uma energia nova e vibrante para a nossa escola. Sua dedicação e paixão pelo samba são inspiradoras, e temos certeza de que ela fará um desfile inesquecível”, afirmou o presidente da escola.

Thalita Zampirolli , que já possui uma carreira consolidada como modelo e influencer, vem se dedicando intensamente aos ensaios e preparação física para o Carnaval. Sua performance no ensaio técnico deixou claro que ela está mais do que preparada para brilhar na avenida.

A Camisa Verde e Branco promete um desfile grandioso no Carnaval 2025 , com enredo ainda em segredo. A presença de Thalita como rainha de bateria é um dos pontos altos do desfile, e a expectativa é que ela encante a todos com sua simpatia e desenvoltura.

Com sua estreia, Thalita Zampirolli reafirma seu talento e versatilidade, mostrando que está pronta para novos desafios e conquistas. O público, agora, aguarda ansioso para vê-la desfilar na noite de Carnaval, com a certeza de que será um espetáculo inesquecível.

Fotos : Eduardo Martins / Brazil News

